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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», обнаружил в собственном Instagram-аккаунте пророчество о возможной пандемии, похожей на испанку. На пост, опубликованный в ноябре 2019 года, он обратил внимание в своем Telegram-канале.

«Сможет ли испанка повториться в наше время? Свиной грипп N1H1 в 1919 году выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества: по миру около 100 миллионов смертей», — написал Мясников за месяц до появления коронавируса.

Он добавил, что люди очень боятся появления новых экзотических инфекций, однако повторение пандемии гриппа масштаба «той пресловутой испанки», по мнению Мясникова, это лишь вопрос времени. Более того, он уточнил, что опасность для человечества кроется в вирусах «от птиц или свиней».

Врач объяснил, что возникавшие ранее новые виды гриппа вызывали высокую смертность, однако они практически не передавались от человека к человеку.

«Катастрофа лишь в паре мутаций от нас!» — заявил он и добавил, что сейчас разрабатывается универсальная вакцина ко всем разновидностям вируса гриппа.

«Остается только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа», — заключил Мясников.

Ранее коронавирус сравнил с испанкой публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. По его словам, с весны 1918-го до осени 1920-го новой на тот момент формой гриппа переболел каждый третий житель планеты (около 550 миллионов человек). При этом сразу после эпидемии мир забыл о ней, потому что, по мнению Вассермана, не хотел признать себя уязвимым перед болезнью.

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