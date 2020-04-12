СПОРТ

«Мы вернемся первыми»: глава UFC заявил о возобновлении боев в течение месяца

21:45 12/04/2020

Дана Уайт – глава UFC – заявил об активной подготовке некоего «Бойцовского острова», который в течение месяца будет оборудован для тренировок и проведения боев.

Уайт до последнего уверял, что бой Хабиба и Фергюссона состоится, его переносили несколько раз, даже Беларусь предлагала стать для битвы «планом Б» и провести соревнование на своей территории. Но после отмены назначенного на 18 апреля боя, в котором должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, не прошло и недели, как Уайт выступил с новым заявлением.

Теперь Уайт уверяет, что UFC может вернуться на «Бойцовский остров» в течение месяца, подготовить и провести бой Джастина Гейджи с Тони Фергюсоном вместо Хабиба Нурмагомедова.

«Вот почему я говорю всем ребятам, чтобы они не волновались, потому что «Бойцовский остров» в работе. Вся инфраструктура сейчас строится и вводится в эксплуатацию. Как только мы приблизимся к финалу работ, я начну заказывать бои, готовить парней. Мы рассчитываем примерно на месяц – я все это организую, и ребята смогут отправиться туда и начать тренироваться», – заявил Уайт каналу ESPN.

Уайт уверен, что бойцы будут рады выбраться из домов и отправиться на какой-нибудь остров для тренировок. Он добавил, что по окончании карантина, обязательно проведет в Tachi Palace Hotel, где отменили заявленный ранее бой, «грандиозный бой».

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«Мы будем первым видом спорта, который вернется. «Бойцовский остров» – это реальность. Это настоящая штука. Инфраструктура строится прямо сейчас, и это действительно произойдет», – пообещал Уайт.

Пока неизвестно, где находится «Бойцовский остров», но поклонники предположили, что он может быть у берегов Калифорнии.

Бравурные заявления Даны Уайта некоторые считают эгоистичными и нездоровыми. По мнению Пола Ньюберри – спортивного обозревателя «Ассошиэйтед Пресс», «добрый самаритянин» Уайт, заявляющий о намерении предоставить бойцам возможность тренироваться и зарабатывать, а зрителям – наслаждаться любимым зрелищем, – заботится о самом себе и своем кошельке.

«UFC заключила с каналом ESPN в 2019 году сделку на 1,5 млрд долларов, так что вспышка коронавируса стала огромным финансовым ударом для боевой империи Уайта», – пишет Пол, добавляя, что глава UFC не остановился, даже когда Хабиб Нурмагомедов отказался ехать на бой во время пандемии и карантина в России, а экс-чемпионка в тяжелом весе среди женщин Роуз Намаюнас взяла тайм-аут из-за двух погибших от коронавируса членов семьи.



