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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники из-за ситуации с коронавирусом в России нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер заверил, что Россия справится с угрозой распространения вируса.

«Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что многое зависит от самих людей. Он призвал максимально ограничить свои контакты, а в случае проявления симптомов коронавируса вызвать врача.

Путин обратился к нации

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. С самыми масштабными эпидемиями после Китая столкнулись Южная Корея, Италия и Иран.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 218 тысяч человек. Жертвами вируса стали 8 810 человек, а излечились — более 84 тысяч. В России за все время было зарегистрировано 147 случаев коронавируса.

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