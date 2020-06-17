Бизнес артистов терпит крах на фоне пандемии коронавируса

47-летняя Наташа Королева, кроме карьеры на сцене, занималась бизнесом. В распоряжении певицы был салон красоты, а ее супруг Сергей Глушко владел спортзалом. Однако бизнес может оказаться совершенно неприбыльным в период пандемии. Так и произошло с салоном Наташи.

Ранее артистка рассказывала, что низкий доход ее не пугает, ведь основной заработок ей приносит работа на сцене. Как оказалось, бизнес Королевой не прошел проверку на прочность карантинным режимом. В этот период было запрещено работать сотрудникам различных сфер услуг: ресторанам, спа-салонам, спортзалам и другим заведениям.

В интервью для «7 Дней» Наташа призналась, что после выхода из карантина не будет открывать свой салон, а ее муж также закрыл свой спортзал.

«Мы их закрыли с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но, несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!»

Королева вспомнила недавний конфликт, который произошел с ее мужем и журналистом одного из изданий. Сергей якобы пожаловался на то, что артисты страдают из-за отсутствия работы, после чего на него обрушились с критикой хейтеры и даже преданные поклонники. Наташа решила пролить свет на ситуацию и объяснила, что Глушко имел ввиду:

«Ох, снова мой муж попал под раздачу. Нас с Сережей вечно мотыляют если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным… На самом деле никакого интервью «с жалобами на жизнь» Сережа не давал!»

Фото: @koroleva__star