Ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут отменены только примерно через два года. Об этом депутат Государственной думы Татьяна Соломатина заявила «Известиям».

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 33 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек.

«Мы расслабились», — заявила вчера Соломатина, член комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, граждане России перестали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. В данной связи парламентарий отказалась гарантировать, что второй волны распространения коронавирусной инфекции не будет.

Также она высказала мнение, что ограничения, введенные ради борьбы с пандемией COVID-19, не будут отменены, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%. По мнению Соломатиной, это займет около двух лет.