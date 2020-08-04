Украина «провалилась» в переломном 2019 году, когда страна должна была перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире канала «112 Украина».

«За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз <…> У нас в 19-м году произошел перелом. Если в 4-м году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 5-м пришел Ющенко — у нас обвалилась экономика. В 10-м до 13-го подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 14-го по 19-й», — отметил Колтунович.

По экономической теории циклов Кондратьева, после падения должен произойти взлет, которого парламентарий и ожидал в 2019 году, однако, посетовал Колтунович, этого не произошло.

Нам надо было в 19-м году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале 20-го года. <…> К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», — сказал депутат.

В июле Нацбанк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6 процентов с 5 процентов в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Тем не менее, считают в регуляторе, самое глубокое падение осталось позади во втором квартале.