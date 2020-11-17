Високосный 2020 год уже успел получить репутацию разлучника: многие пары распались, не выдержав постоянного стресса и испытания карантином. Это подтвердил и Росстат, зафиксировав рост разводов после весенней самоизоляции. Впрочем, из каждого правила есть исключения: некоторым людям пандемия COVID-19, напротив, помогла построить отношения. Истории тех, кто благодаря коронавирусу смог устроить личную жизнь, читайте в материале РИАМО. Андрей Туманов (Grayz), хип-хоп исполнитель

Эта история началась в конце 2019 года. Коронавирус распространялся постепенно, границы закрылись, начался карантин. Я занимаюсь музыкой очень давно, но плотно начал именно в 2020 году.

На карантине многие люди искали новые фильмы, музыку и материал для проведения досуга. И одной из моих новых подписчиц стала девушка, с которой мы сейчас неразлучно живем, как ни странно, благодаря коронавирусу.

На карантине она слушала мои песни и в итоге написала мне сообщение. Мы стали общаться и выбрали дату нашей встречи. Иногда даже самая нелепая ситуация рождает чудесные отношения.

Сергей, программист-фрилансер

Я провел на сайтах знакомств около трех лет, но мне никак не удавалось найти свою половину, хотя я хорошо зарабатываю и материально давно готов к созданию семьи. Возможно, я не нравился женщинам из-за своего небольшого роста, но я считаю, что рост в мужчине — не главное.

Весной этого года стало совсем тоскливо и одиноко. Из-за пандемии и ограничений приходилось сидеть дома — спасала только собака, которую я выгуливал, и интернет, где можно было переписываться с девушками. Страшно хотелось на море, в Крым или Сочи, но из-за карантина это было невозможно.

Наверное, из-за того, что все было так тоскливо, я стал искать девушек не в Москве, а в Крыму и Сочи. Одна из Севастополя мне очень понравилась — она прислала мне фото моря, закатов и себя. И я влюбился, хотя даже не видел эту девушку вживую. В начале июля полетел туда, и мы поняли, что это навсегда. Наверное, буду переезжать к ней, тем более, формат работы позволяет.

Надежда, 43 года

Пандемия заперла всех по домам, поэтому я решила попробовать зарегистрироваться на сайте знакомств. Времени на это хватало — нас отправили в неоплачиваемый отпуск. Две недели переписывалась с мужчинами, иногда даже не ради флирта, а просто так. Разговоры вертелись вокруг коронавируса, изоляции и проблем с работой.

В один вечер мне написал мужчина. У него была обычная фотография, но меня привлекла вежливость и грамотность — это редкость. Мы переписывались почти два месяца и стали хорошими друзьями. В июне, когда карантин частично сняли, я поехала к нему в гости — все кафе были закрыты.

Мне не было страшно ехать домой к незнакомому мужчине — мы хорошо узнали друг друга за апрель и май. Мы провели вечер, ночь и утро вместе, подписались друг на друга в Instagram и разошлись по домам. А еще через два месяца общения поняли, что все серьезно. Для меня 2020 год стал удачным — если бы не пандемия, я бы не познакомилась с ним.

Людмила, 38 лет

В конце марта, когда началась эта «петрушка» с пандемией, у меня появилось много свободного времени, и я стала чаще заглядывать на сайты знакомств. Я обратила внимание на профиль мужчины — мне показалось смешным, что он назвался Ковидом Федоровичем. Я лайкнула его только из-за этого.

Завязался разговор, и я поняла, что у него отличное чувство юмора, и мы совпадаем по многим интересам, особенно в любви к походам и самостоятельным путешествиям по России. В апреле и мае мы просто переписывались, а в начале июня я вместе с сыном

приехала к нему в Колпино — и мы сразу поняли, что это навсегда. Он еще не был женат и моложе меня на четыре года, но я считаю, что это оптимально. Было так странно и удивительно понимать, что ты, наконец, нашла человека, который тебе полностью подходит и который тебя понимает. Я до конца не верила и боялась отдаться счастью. Втроем мы поехали на машине на Ладожское озеро с палаткой, пробыли там несколько дней и еще больше укрепились в своем решении продолжать отношения.

Наталья Красильникова, PR-менеджер приложения для знакомств Mamba

В период самоизоляции социальная значимость онлайн-знакомств сильно возросла. После ввода ограничительных мер многие люди оказались запертыми в своих квартирах, у них случился дефицит общения. Чувство одиночества в период пандемии у многих обострилось — и, как результат, регистрироваться на сайтах знакомств стали чаще.

На данный момент пик органических регистраций на Mamba приходится на апрель –самый разгар самоизоляции. Кроме того возросла и глубина переписок. Глубина переписки — это метрика, которая характеризует длительность диалога. В апреле 2020 года переписки стали на 20% длиннее — людям просто хотелось общения.

Мы в Mamba уверены, что онлайн-знакомства, которые пришлись на пандемию, перерастут в крепкие браки, и эти браки будут более длительными, чем заключенные после обычных знакомств.

Согласно исследованиям американских социологов, браки, которые начались со знакомства в онлайне, более успешны потому, что люди сначала задают друг другу вопросы, узнают партнера в каких-то основополагающих вещах, и только потом встречаются в реальности. Этот процесс социологи называют screening, то есть считывание.

И в период самоизоляции у пользователей Mamba было достаточно времени на скрининг — они много переписывались, расспрашивали друг друга о жизни, о целях, о ценностях и увлечениях. В июне, когда ограничительные меры были сняты, DAU (суточная посещаемость) на Mamba просела на 15%. Это связано и с началом летнего сезона, и с открытием парков. Люди, наконец-то, пошли на свидания и перешли в оффлайн.

Роман Леви, директор по развитию сервиса международных знакомств RusDate

COVID-19 внес серьезные изменения и ограничения в нашу жизнь: онлайн-знакомства не стали исключением — интерес к ним возрос. Например, трафик нашего сервиса RusDate вырос на 15-20%. Это легко объяснить — из-за карантина люди вынуждены оставаться дома, могут знакомиться и общаться только в сети.

Любопытно, что выросли запросы на серьезные знакомства и создание семьи. Видимо, длительное нахождение дома приводит к этим желаниям. Но при этом, ситуация с COVID-19 и карантином заметно повлияла на продолжение знакомств. Раньше при возникновении онлайн-симпатии люди переходили к знакомству в реальной жизни: встречались в кафе, ходили в кино или гуляли в парках. Но карантинные меры в самых разных городах и странах сделали такие встречи практически невозможными — люди продолжали общаться в сети, что затягивало момент встречи и перспективу успешного знакомства. Кроме того, возникла проблема при международных знакомствах на фоне отсутствия перелетов между странами.

Если раньше пары встречались в той или иной стране обычно через 3-4 месяца после онлайн-знакомства, то сейчас этот процесс затянулся. Но, как известно, у любви нет границ, поэтому многие пользователи стали устраивать реальные встречи в нейтральных странах, которые сейчас открыты для той или иной стороны.