Как выяснилось, концентрация вируса у бессимптомных больных выше, чем у тех, у кого проявляются симптомы.

Турецкие ученые нашли причину, почему пандемию коронавируса не удается остановить даже несмотря на все принимаемые меры. Они сравнили вирусную нагрузку у пациентов, которых поделили на шесть групп по возрасту и тяжести заболевания.

Изначально эксперты планировали узнать, как связана вирусная нагрузка и течение заболевания. Ученые брали пробы у 60 зараженных с подтвержденным диагнозом. У каждого четвертого из них симптомов не было. От пациентов исследовали взяли по шесть разных проб.

Но выяснилась интересная деталь — у бессимптомных пациентов, которых обычно считают просто носителями, зачастую вирусная нагрузка выше, чем у тех, кто ощущает симптомы.

Тяжесть заболевания, как оказалось, обратно пропорциональна вирусной нагрузке. По мнению авторов работы, это открытие может оказаться лишь первым шагом на пути к масштабному переосмыслению того, что мы знаем о вирусных заболеваниях, распространяющихся в масштабе пандемии.

Как они считают, именно поэтому пандемию сложно взять под контроль, ведь чаще всего выявляются и изолируются больные с симптомами.

Ранее были названы симптомы, при которых больному коронавирусом следует обратиться к врачу.