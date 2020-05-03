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Депутат Госдумы из Волгограда ответила комментатору Уткину, обозвавшему один из самых символичных фронтовых городов России «городом гопников».

Депутат Ирина Гусева обвинила спортивного комментатора в неразумии и непонимании роли Волгограда для России, передает «Подъем».

«Этот город — лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был», — сказала Гусева.

По её словам, люди по-разному пытаются обратить внимание.

«Это просто не патриоты, люди далёкие. Удачи этим людям, здоровья и пусть господь им разума даёт», — пожелала парламентарий.

Кроме того, Гусева заступилась и за волгоградскую футбольную команду «Ротор», которая несколько лет назад оказалась на грани исчезновения из-за финансовых проблем.

«»Ротор», да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой. У нас нет сегодня ни одного человека, который бы не вырос на победах этой команды», — заявила депутат.

Ранее Василий Уткин во время стрима заявил, что не комментирует игру «Ротора», та как не хочет говорить о команде «из города гопников».

Ирина Гусева — российский политик, депутат. В прошлом — учитель истории, завуч, директор школы. Ныне — первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, уроженка Волгоградской области.

Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества и переломила ход Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщал «Рамблер», экс-комментатор Василий Уткин назвал Сталина «непрощаемым преступником и упырём»

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