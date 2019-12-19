МХАТ имени Максима Горького при художественном руководстве Татьяны Дорониной «чувствовал себя, как осажденная крепость», заявил «Комсомолькой правде» заместитель нынешнего худрука театра Захар Прилепин. Писатель также подчеркнул, что скандальная перестановка оказалась не по душе «либералам», которые начали «ругаться».

View this post on Instagram {Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей. Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери своей; Дитя сама, в толпе детей Играть и прыгать не хотела И часто целый день одна Сидела молча у окна.} . . . #ТатьянаДоронина #Доронина #ЛюбимаяАктриса #ВеликаяАктриса #Актриса #Кино #Кинематограф #Театр #БДТ #МХАТимГорького #МХАТ #ТеатрМаяковского #ВишневыйСад #Раневская #СоветскоеКино #СоветскийСоюз #СССР #Стихи #Поэт #Поэзия #АлександрПушкин #Пушкин #ЕвгенийОнегин #ТатьянаЛарина #СтаршаяСестра #ЕщеРазПроЛюбовь #ТриТополяНаПлющихе #Мачеха #Чайка #Обработка A post shared by 𝕸𝖞 𝖑𝖎𝖙𝖙𝖑𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉🖤 (@actress.federation) on Dec 4, 2019 at 6:51am PST

В декабре 2018 года, как ранее сообщал «Рамблер», народная артистка СССР Татьяна Доронина была освобождена от должности художественного руководитля Московского художественного академического театра (МХАТ). Новым худруком стал режиссер Эдуард Бояков, который по данным «КП», только приняв полномочия, заявил, что МХАТ открыт для «всех талантливых и креативных людей». Впрочем, перестановку одобрили далеко не все сотрудники театра.

«Знаете, почему нас все взялись ругать? Да потому что они считают, что патриоты должны лежать в углу как свиньи. Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость. Мы — атакуем. Либералам это не нравится», — прокомментировал заместитель художественного руководителя театра Захар Прилепин.

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