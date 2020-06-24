Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по России, передает ТАСС. Как ожидает МВФ, ВВП упадет на 6,6% в текущем году, но вырастет на 4,1% в следующем.

Среди причин спада названы пандемия коронавируса и вызванные ею сбои, а также резкое снижение цен на топливо. По подсчетам МВФ, это повлечет значительное снижение доходов экспортеров нефти и приведет к резкому экономическому спаду в России, а также в ряде других стран.

Названы главные причины спада в экономике России

Фонд также включил российский рубль в список валют, «которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились».