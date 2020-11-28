Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам министра, власти рассматривали вопрос привлечения средств по инструменту emergency finаnce.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — сказал Марченко.

По его словам, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

В минувший вторник советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев не получит очередной транш от фонда до конца 2020 года.

В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд в связи с пандемией COVID-19 готов оказать поддержку уязвимым странам посредством различных кредитных механизмов, в том числе путем экстренного финансирования с быстрым предоставлением средств в сумме до 50 миллиардов долларов для стран с низкими доходами и стран с формирующимся рынком.

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