Белоруссия не договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии, заявил представитель фонда Джерри Райс.

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — цитирует Райса ТАСС.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%. Газета ВЗГЛЯД писала, на что готов пойти Минск ради сохранения экономики.