Полиция зафиксировала увеличение производства синтетических наркотиков внутри России на фоне усиления контроля на международных маршрутах, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В пятницу министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета страны.

«Усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию РФ наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны. В первом квартале органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует пресс-служба слова Колокольцева.

«Совместными усилиями федеральных органов, региональных антинаркотических комиссий в прошлом году удалось достичь определенной положительной динамики. Уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков снизился почти на 9,5%, а число больных наркоманией – на 5%», — добавил он.

Отмечается, что легализация некоторыми странами так называемых легких наркотиков создает угрозу международным договорам, а главное – здоровью населения.