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МВД России дало указание своим территориальным органам временно не привлекать к ответственности граждан, чьи паспорта или водительские удостоверения уже не действуют. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина РФ либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что временно исключается привлечение к ответственности родителей несовершеннолетних, которые не обратились за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста их ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что полицейские также временно не будут задерживать граждан на автомобилях, которые перевозят медикаменты и продукты питания, а также комплектующие бытовой техники, семена, посадочные материалы и некоторые иные грузы. Территориальные подразделения в настоящее время нацелены на системную работу по выявлению и привлечению к административной ответственности граждан, нарушающих режимы карантина и самоизоляции.

«Александр Горовой (первый замглавы МВД РФ — прим. ТАСС) поручил организовать совместную работу с региональными органами исполнительной власти и представителями традиционных конфессий по вопросам обеспечения правопорядка во время предстоящих крупных религиозных праздников», — заключили в ведомстве.

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