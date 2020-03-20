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МВД России ужесточило контроль за состоянием здоровья своих сотрудников из-за ситуации с новым коронавирусом, министерство проводит с ними разъяснительную работу о мерах личной и общественной профилактики заражения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

«В рамках реализации комплекса мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ

в подразделениях и организациях системы МВД России осуществляется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится медицинский контроль за состоянием здоровья личного состава с целью выявления сотрудников с признаками ОРВИ и в случае выявления отстранением их от выполнения служебных обязанностей», — отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что проводятся режимно-ограничительные мероприятия в медицинских организациях МВД с приоритетом оказания медицинской помощи на дому всем больным с повышенной температурой и респираторными симптомами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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