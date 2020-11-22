Отмечается, что система должна объединить ресурсы лабораторий ДНК-анализа и комплексов фиксации передвижения транспортных средств.

МВД России к 2024 году создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021-2023 годы», — рассказали в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации и изображению лица.

Отмечается, что еще в 2014 году идея создания информационной системы была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым. В ведомстве подчеркнули, что система, в частности, должна объединить ресурсы лабораторий ДНК-анализа и комплексы фиксации передвижения транспортных средств.

Ранее сообщалось, что для мигрантов в России может появиться специальное приложение, которое иностранцы должны будут устанавливать на смартфон. Реализовать идею по созданию цифрового профиля мигранта было предложено МВД РФ в мае текущего года.