МВД России определило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения. Перечень оснований для аннулирования прав содержится в подготовленном ведомством проекте административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Основаниями для начала административной процедуры являются: истечение срока действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем невозможно определить визуально, если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Кроме того, права могут аннулировать при их выдаче с нарушениями, утрате и выдаче нового удостоверения, а также из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или в случае его смерти, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее в регламенте не были прописаны основания для аннулирования водительских прав.

В документе также указано, что аннулирование водительского удостоверения будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. После аннулирования такие права должны приобщаться к материалам, послужившим основанием для выдачи нового водительского удостоверения. В регламенте уточняется, что в случае аннулирования российского национального водительского удостоверения аннулированию подлежит и выданное на его основании международное водительское удостоверение.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город». Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.