В Сергиево-Посадском районе Московской области полицейские изъяли более 180 т опасной стеклоомывающей незамерзающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт. Об этом сообщается на сайте МВД России во вторник, 21 января.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили крупное производство этой жидкости на территории промышленной зоны в селе Глинково под Сергиево-Посадом. При обследовании цеха полицейские нашли автоматические производственные линии, более 36 тыс. канистр с готовой продукцией объемом по 5 л каждая, пластиковую тару, крышки и этикетки. Товар продавали возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в момент проверки в цеху находились 50 граждан стран ближнего зарубежья, которые нелегально жили и работали в России. В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола по следующим статьям КоАП РФ: 18.8 — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» и 18.15 — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Каждого нарушителя оштрафуют на сумму 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России.

Волк добавила, что сейчас деятельность цеха прекращена, причастные к организации противоправной деятельности устанавливаются.

В ноябре 2019 года Роспотребнадзор сообщил, что около 60% проверенных регулятором жидкостей-незамерзаек в Москве оказалась не отвечающей санэпиднормам. Содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз.