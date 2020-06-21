Двое избирателей в Сербии подрались из-за очереди к кабинке для голосования на одном из участков Белграда, сообщило МВД страны.

В Сербии открылись избирательные участки, граждане выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

Из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта. Голосующие, включая президента Александра Вучича, вынуждены ждать своей очереди.

«Отделению полиции Нови-Београд члены участковой комиссии сообщили, что на улице… произошла драка двух избирателей непосредственно перед участком. Сотрудники полиции выехали немедленно и застали граждан П.К. 1941 года рождения и Н.И. 1985 года рождения. Первый заявил, что второй ударил его кулаком в голову, а второй объяснил конфликт тем, что тот негодовал и ругался, когда его беременную жену пропустили голосовать без очереди», — сообщило министерство.

Уточняется, что дежурный прокурор не нашел в обмене ударами уголовного преступления, участники драки понесут административную ответственность.

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

В однопалатной скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.