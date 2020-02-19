Министерство внутренних дел РФ разработало проект, содержащий поправки в постановление правительства, облегчающий предприятиям ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. С документом можно с 19 февраля ознакомиться на портале нормативно-правовых актов.

Документ направлен на внесение соответствующих поправок в постановление правительства РФ от 21 марта 2011 года.

Указано, что проект подготовлен «с целью оптимизации перечня документов», предоставляемых юридическими лицами при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешений на ввоз или вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также изменения предполагают уменьшение сроков принятия указанными федеральными органами исполнительной власти решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешительных документов.

Для реализации этих целей МВД России предлагает исключить из перечня документов «копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности».

Планируется, что данный проект нормативного правового акта вступит в силу в январе 2021 года.

15 февраля Министерство внутренних дел России опубликовало проект новой антинаркотической стратегии, рассчитанной до 2030 года. В новом документе дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, а также представлен перечень направлений для ее достижения.