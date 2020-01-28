Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект, предполагающий отказ от плановых проверок предприятий, привлекающих на работу мигрантов. Об этом 28 января сообщила «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор Валентина Казакова.

В соответствии с действующим законодательством, МВД может проводить как плановые, так и внеплановые проверки. Однако анализ показал неэффективность мероприятий, проходящих по графику. Из-за этого в рамках «регуляторной гильотины» ведомство подготовило законопроект, предполагающий отказ от проверок по расписанию.

«Можете себе представить, что мы объявляем дату, время и место проверки. И, конечно, если на данном предприятии работают нелегальные мигранты, то можно предположить, что в этот день у них будет выходной», — сказала Казакова.

Ранее, 14 января стало известно о планах освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов. Сообщалось, что осенью 2020 года соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение парламента.