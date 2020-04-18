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МВД России на своем сайте разъяснило указ президента Владимира Путина, в котором он поручил ведомству определить порядок и сроки замены паспортов и водительских прав с истекающими в ближайшие три месяца сроками действия.

Если у гражданского паспорта истек или истекает срок действия в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена ему не потребуется — документ будет считаться действительным до 15 июля. Также не потребуется получение каких-либо дополнительных справок. Однако в случае необходимости гражданину все же заменят паспорт, но при каких условиях, не уточняется.

Если срок действия паспорта истек до 1 февраля текущего года, то документ признается недействительным и подлежит замене.

Кроме того, до 15 июля отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летия, в том числе детей, родившихся в первом полугодии 2006-го. Их удостоверением личности будет свидетельство о рождении либо ранее выданный загранпаспорт.

При необходимости замены МВД рекомендует гражданам обратиться в территориальные органы ведомства, либо на портал госуслуг.

Ранее 18 апреля президент Владимир Путин издал указ, продлевающий сроки действия истекающих документов. Кроме того, глава государства поручил заморозить с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания или проживания иностранцев и лиц без российского гражданства на территории страны, а также сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, если эти сроки не истекают в указанный период.

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