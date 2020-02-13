В числе первых медиа оказались «Медуза», «Радио Свобода» и BBC. Об этом сообщил глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

Ранее глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил журналистам, что эти три СМИ «проводят деятельность по легализации наркопотребления».

«Все материалы проверяются на пропаганду и вовлечение в незаконный оборот наркотиков», — отметил Храпов.

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