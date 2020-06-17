МВД проверит информацию о наличии ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Главного управления ведомства по городу Москве в среду, 17 июня.

Московская городская избирательная комиссия ранее обратилась в столичную полицию с просьбой проверить ложные аккаунты для дистанционного голосования.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Будет проверена информация о возможных попытках создания поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании», — сообщает ведомство МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее 17 июня эксперты по кибербезопасности обнаружили в Сети ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.