Министерство внутренних дел России опубликовало проект новой антинаркотической стратегии, рассчитанной до 2030 года. Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект стратегии разработан в связи с тем, что предыдущая завершает действие в 2020 году. В новом документе дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, а также представлен перечень направлений для ее достижения.

Кроме того, в проекте анализируется текущее состояние ситуация в данной области в России. Отмечается, что правоохранительные органы за последние 10 лет выявили более 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% из которых относятся к тяжким и особо тяжким. Объем изъятых из оборота запрещенных веществ превысил 400 тонн.

В то же время в МВД констатируют тенденцию к снижению уровня наркомании.

«Согласно данным федерального статистического наблюдения, общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 25% и в 2018 году составило 505,6 тыс. человек или 344,5 на 100 тыс. населения», — говорится в проекте.

Число умерших от употребления наркотиков в России составляет примерно 4,4 тыс. в год. Этот показатель также снижается, хотя пока и незначительно.

13 февраля сообщалось, что во всех территориальных органах МВД созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в Сети и культивирование наркосодержащих растений.