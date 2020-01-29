Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предлагающий уточнить условия для запрета на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны. Документ был опубликован 29 января на портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте отмечается, что если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства имеются сведения о его причастности к террористической деятельности или экстремизму, то в отношении него может быть принято решение о запрете въезда на территорию России.

Кроме этого, денежные средства, банковские счета и иное имущество данного лица могут быть заморожены по решению межведомственного координационного органа.

Планируемый срок вступления в силу законопроекта — декабрь 2020 года.

17 января сообщалось о том, что в 2019 году удалось нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Такие сведения приводятся в докладе о результатах деятельности Объединенной группировки войск (ОГВ) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. По данным командующего ОГВ генерал-лейтенанта Василия Федорука, который выступил с докладом, за прошлый год военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.