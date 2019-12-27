Количество выявленных фактов пропаганды наркотиков в интернете в России свидетельствует, что административной ответственности как наказания за пропаганду наркотиков недостаточно. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сопоставление данных по количеству размещенной противоправной информации в интернете с количеством дел об административных правонарушениях в этой сфере свидетельствует о недостаточной эффективности применения указанного вида ответственности, поскольку для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования, поиска виновных лиц, юридической квалификации и надлежащего процессуального оформления требуется проведение сложных компьютерно-технических, лингвистических и иных экспертиз, как правило, длительных, что выходит за рамки сроков проведения административного расследования», — сказала она.

В связи с этим, отметила Волк, МВД предлагает установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений. В частности, предлагается установить уголовный запрет (ст. 230.3 УК РФ, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы) на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.

«Под действие указанной статьи УК РФ не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и (или) потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений в целях осуществления профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников, а также предоставления такой информации для нуждающихся по медицинским показаниям в наркотиках граждан», — уточнила представитель МВД.

При этом иные виды незаконной пропаганды наркотиков, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается выделить в самостоятельные административные деликты (виды правонарушения) отдельной частью в ст. 6.13 КоАП РФ, предусмотрев повышенную административную ответственность, в том числе для юридических лиц.

МВД предлагает внести в КоАП РФ указанные изменения соответствующим законопроектом. В случае принятия он может вступить в силу в декабре 2020 года.

Прочие предлагаемые изменения

Предлагается также ч. 2 ст. 230 УК РФ дополнить таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению наркотиков с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), установив повышенную уголовную ответственность.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 151 УПК РФ в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного проектной ст. 230.3 УК РФ. "Реализация предлагаемого законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ РФ", — подчеркнула Волк.

Видео дня. Обнаженные хоккеистки снялись для эротического календаря