Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений в интернете. Документ 27 декабря размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, МВД предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью 230.3, которая за пропаганду наркотиков в интернете предусматривает наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

28 октября президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, а также заявил о необходимости ввести ответственность за склонение к употреблению наркотиков в Сети.

В Совете Федерации, комментируя инициативу, предложили лишать свободы за эти действия на срок до 15 лет.

27 ноября депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко также призвал ввести наказание в виде лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете.

«Люди, которые через рекламу подсаживают нашу молодежь на наркотики, должны сидеть. Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать», — заявил он.

Согласно действующему законодательству, максимальный штраф за пропаганду наркотиков составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.