МВД предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию работать, об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, уже готова и проходит стадию обсуждения. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.

«Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу)», — говорится в документе.

Работодатели, которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), заполнив специальную форму, содержащую основные свои сведения.

После регистрации работодатель будет заполнять в электронном виде заявление о включении в РРПИРС.

В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга); отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

При неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа иностранцам планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа мигрантам должны будут запретить работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Кроме того, концепция предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.