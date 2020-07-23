Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях, сообщили Mpravda.com в Тверском суде Москвы.

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 июля», — сказали в суде.

Усатый объявлен в международный розыск, отметили в инстанции.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.

Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.