В 2019 году заблокировали доступ почти к 21 тыс. интернет-ресурсов, на которых распространялась запрещенная информация о наркотиках. Об этом 6 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С 1 января по 30 ноября 2019 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России рассмотрело свыше 37 тыс. электронных обращений, по которым принято почти 21 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках», — рассказали в ведомстве.

Большая часть сайтов зарегистрирована за пределами России. По словам представителя МВД, на долю специализированных торговых площадок по продаже наркотиков пришлось около 7 тыс. экспертных решений.

Ранее, 29 декабря стало известно, что у жителя Брянска изъяли более 30 кг разных видов наркотиков, в частности мефедрон, амфетамин, коакин и гашиш.