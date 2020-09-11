МВД России подготовило проект регламента проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город». Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Подготовленный проект регламента детализирует процедуры проведения экзамена.

«Проектом административного регламента скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что проведение практического экзамена на мототранспортных средствах не претерпело значительных изменений, однако некоторые упражнения были изменены с учетом практического опыта проведения экзаменов. Например, проектом предусмотрена новая схема упражнения «Габаритной восьмерки» для более объективной оценки навыка маневрирования в ограниченном пространстве. Кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме «восьмерки» в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Регламент также предусматривает изменение некоторых административных процедур. Так, при непосредственном обращении в экзаменационное подразделение заявителю будет достаточно представить только комплект документов, а должностное лицо оформит, распечатает заявление и передаст его на подпись заявителю, что исключит возможные ошибки и опечатки, допускаемые при его заполнении, а также навязывание коммерческими организациями услуг по заполнению заявлений.

Также регламент вводит возможность получения выписки о получении водительского удостоверения. Выписка может быть предоставлена владельцу водительского удостоверения или его законному представителю.

Что же касается аннулирования результатов экзаменов, то регламент предусматривает, что в целях повышения объективности рассмотрения жалоб на решение экзаменатора, такие жалобы должна рассматривать комиссия, состоящая как минимум из трех уполномоченных должностных лиц. В случае удовлетворения жалобы решение данной комиссии будет являться основанием для аннулирования результата проведенного экзамена.

Наконец, в регламенте прописаны процедуры аннулирования водительских удостоверений. Одним из оснований для этого является поступление информации о смерти владельца водительского удостоверения — в таком случае соответствующие изменения в базу данных ГИБДД будут внесены в течение 10 рабочих дней.