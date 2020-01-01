Министерство внутренних дел России представило блок мер, направленных на повышение доверия предпринимателей к правоохранительным органам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД в среду, 1 января.

«Профильным подразделением МВД России предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности подготовлены и направлены в Минэкономразвития России», — отметили в ведомстве.

В частности, сейчас МВД совершенствует работу миграционного законодательства страны в части снижения нагрузки на бизнес при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции.

29 октября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам. В разработке мер участвует не только МВД, но и ФСБ, Росгвардия, Министерство финансов.

18 сентября 2019 года президент России Владимир Путин пообещал сделать все для внедрения цифровой платформы жалоб бизнеса. По мнению российского лидера, этот сервис не будет нести угрозы для правоохранительной системы.