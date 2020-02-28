Из перечня персональных данных, которые обрабатывают в Министерстве внутренних дел, исключены сведения, содержащиеся в лицензии на частную сыскную деятельность и удостоверении частного детектива. При этом в перечень включена новая позиция — документы, удостоверяющие личность иностранных граждан. Это следует из приказа МВД, вступающего в силу 28 февраля.

Документ разработан в рамках выполнения закона «О персональных данных», который налагает на все ведомства и госучреждения обязанности по защите и обработке персональных данных, с которыми они имеют дело.

В МВД такие сведения делятся на две группы: первая — это личные данные всех сотрудников ведомства, вторая — те данные, которые они знают о гражданах в силу выполнения государственных функций. Это паспортные данные, отпечатки пальцев, сведения о личном транспорте, о судимостях, правонарушениях. Об иностранных гражданах, в зависимости от их статуса в России, полиция знает больше: где они живут и работают, кто их родственники, имеют ли опасные заболевания и так далее.

Закон позволяет МВД в ряде случаев передавать персональные данные другим ведомствам. Например, предоставлять по запросу местных органов власти сведения о наличии у человека непогашенной или неснятой судимости — если эта информация нужна для предоставления государственной услуги.

Напомним, в 2016 году в России была создана Росгвардия, которой перешла часть полномочий МВД, в том числе по лицензированию частной детективной деятельности. В том же году МВД приняла на себя обязанности упразднённой Федеральной миграционной службы.

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