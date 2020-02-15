Документ предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии, противодействие пропаганде наркотиков и духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Также проект содержит пункт о формировании единой информационной системы наркологической службы.

Среди приоритетных направлений указано выявление ресурсов в интернете, которые используются для распространения запрещённых веществ и формирования сотрудничества со СМИ по вопросам антинаркотической пропаганды.

По замыслу полиции, эти меры должны снизить вовлечённость населения в незаконный оборот наркотиков, сократить число наркоманов, а также смертность от употребления запрещённых веществ и передозировки. Ежегодное финансирование этой деятельности МВД составляет около одного миллиарда рублей.

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