Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек после 1 февраля, будут действительны до 15 июля. Дополнительных справок не понадобится, сообщили в МВД.

18 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому действие документов, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.

При необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке, пояснили в МВД. В этом случае граждане должны соблюдать карантинные меры и обращаться в ведомства через Единый портал госуслуг.

При этом подчеркивается, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ уже недействителен.

Также до 15 июля отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

При этом возможность получения паспорта сохраняется.

«МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что документы иностранцев (визы, миграционные карты, виды на жительство и т.д) также продлеваются.

По последним данным в РФ выявлено почти 37 тыс. зараженных корнавирусом, скончались более 300 человек. В связи с риском распространения инфекции в стране введен режим повышенной готовности в соответствии с которым действует режим обязательной самоизоляции. Большинство ведомств переведены на удаленную работу.