Россияне в большинстве случаев становятся жертвами карманных воров в магазинах, точках быстрого питания и транспорте. В 2019 году полицейские раскрыли примерно каждое седьмое подобное преступление.

С января по ноябрь 2019 года в России возбуждено более 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на МВД.

Больше всего число карманных краж происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях, отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку. В ней находились 10 млн рублей и телефон.