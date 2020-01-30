Кража стала самым распространенным преступлением в России в 2019 году, следует из отчета МВД, оказавшемся в распоряжении «Известий». Полиция зарегистрировала 774,2 тыс. краж в минувшем году, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Раскрыть из них удалось более трети — 272,7 тыс.

Половину всех зарегистрированных преступлений в стране (53,5%) составили хищения чужого имущества. Помимо краж, это мошенничества — 257,2 тыс., грабежи — 45,8 тыс., разбой — 6,7 тыс. При этом каждая пятая кража (21,8%) оказалась сопряжена с незаконным проникновением в жилище и помещение.

В 2019 году полиция зарегистрировала резкий всплеск киберпреступлений. Всего 294,4 тыс. преступлений совершили с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 68,5% больше, чем в 2018 году.

В целом же в 2019 году в России совершили 2,02 млн преступлений, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее 30 января МВД сообщило о самых распространенных у злоумышленников способов угона автомобилей. Ими оказались взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений. Также угонщики разбивают стекла дверей, чтобы проникнуть в салон и использовать проворот замка зажигания или дубликат ключа.