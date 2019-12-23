В России количество вакантных должностей участковых составляет немногим более 5 тыс., передает телеканал RT в понедельник, 23 декабря, со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

При этом общее число участковых в стране — примерно 45 тыс.

Также в пресс-службе МВД рассказали о том, что ведомство постоянно совершенствует организацию несения службы участковыми, а новые корректировки были внесены в 2019 году.

«В частности, ведомственным приказом МВД России детализированы функциональные задачи участковых уполномоченных, исключены избыточные и дублирующие обязанности», — отметили в пресс-службе ведомства.

В МВД также сообщили, что уточнен перечень лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также конкретизированы схемы проведения работы, направленной на профилактику преступлений.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что работа по обустройству опорных пунктов участковых ведется МВД совместно с региональными властями.

5 сентября сообщалось о необычном подходе к поиску сотрудника на вакансию методиста в МВД в Якутии. На видеозаписи, опубликованной в Instagram, полицейский тестирует своего, предположительно, нового помощника в салоне автомобиля. Новичок выходит из машины и показывает свои навыки танца, как в популярном в интернете «кики-челлендже» под музыку рэпера Дрейка.