Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписали соглашение о взаимодействии подведомственным им структурам. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий» в среду, 22 января.

Колокольцев отметил, что это большое событие как для российской науки, так и для совершенствования работы по расследованию преступлений.

«Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения», — заявил Колокольцев.

По его словам, такая технология позволяет устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека.

Кроме того, глава МВД России и президент НИЦ «Курчатовский институт» отметили важность привлечения уникальных специалистов и научного потенциала в развитии технологий криминалистики.

Колокольцев добавил, что подписание соглашения станет отправной точкой для плодотворного сотрудничества и позволит найти принципиально новые решения, соответствующие самым передовым разработкам международного уровня.

23 декабря Ковальчук получил премию Службы внешней разведки в области литературы и искусства имени академика Примакова. Он был удостоен награды за создание телевизионной программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность».