МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что во время акции протеста в Минске молодой человек из-за наезда спецтранспорта получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Всего в больницах находятся десятки пострадавших.

По последним данным, задержаны не менее 213 человек. Против участников митингов возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии.

Массовые акции протеста в стране начались после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. Для разгона собравшихся силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.