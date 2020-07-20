Министерство внутренних дел Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом месяце на фоне скандала в фирме, сообщил в понедельник Mpravda.com представитель ведомства.

Марсалек является гражданином Австрии.

«В данный момент ведется внутренний сбор сведений, по завершении мы проинформируем о его результатах. До этого момента я не могу вам дать более детальную информацию по этому делу», — сообщил собеседник агентства.

В субботу издание Spiegel сообщало, что Марсалек въехал на территорию Белоруссии. Издание утверждает, что в Минск Марсалек прибыл через Таллин чартерным рейсом, однако позже его решили перевезти в Россию.

В свою очередь немецкая газета Handelsblatt пишет со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы «под контролем» спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму «в форме биткоинов», которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о «перевозе» Марсалека в Россию.

Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан по подозрению в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов, но освобожден под залог.