Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видео, снятое артистом с места задержания в субботу, 25 апреля.

«Мы гуляли в парке. К нам подъехали сотрудники полиции и сказали, что это незаконно, и отвезли в отделение», — говорит Леонидов на видео. Он вел трансляцию инцидента на своих страницах в соцсетях.

Директор музыканта заявил «Известиям», что связался с Леонидовым и «инцидент почти исчерпан». Однако певец с женой еще находятся около городского отдела полиции № 49.

«Сам Леонидов сбрасывает, его жена не берет трубку», — добавил собеседник издания.

Леонидов — один из основателей и участник бит-квартета «Секрет». Впоследствии известен и как сольный исполнитель.

С 29 марта в Москве и Подмосковье, а позже и в других регионах ввели режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Разрешается выходить на улицу только в экстренных случаях: для похода к врачу, в ближайший магазин, аптеку и для выгула питомцев на расстоянии не более 100 м от дома.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП РФ об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Позже правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Власти города и министерство подписали соглашение 20 апреля.

Власти Москвы сообщали, что штрафовать за нарушение самоизоляции в столице будут прежде всего несознательных граждан, которые собираются большими группами. В суды города уже поступили дела, связанные с нарушением этого режима.

На совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами 24 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне уже устали от ограничений из-за коронавируса и важно оценить возможность их ослабления.

По данным оперштаба на 25 апреля, число случаев коронавируса в 85 регионах России достигло 74 588. В Санкт-Петербурге за весь период эпидемии заразились 2926 человек.

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