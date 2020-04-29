Музыканта, лидера рок-группы The Matrixx, одного из бывших фронтменов группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали из-за острого приступа панкреатита. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил менеджмент артиста.

Из за этого он перенес онлайн-концерт, запланированный на среду и на 10 мая.

«Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей, — цитирует представителя музыканта НСН.

Также он пожелал Самойлову скорейшего выздоровления.

25 апреля сообщалось, что музыканта и певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.

С 29 марта в Москве и Подмосковье, а позже и в других регионах ввели режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Разрешается выходить на улицу только в экстренных случаях: для похода к врачу, в ближайший магазин, аптеку и для выгула питомцев на расстоянии не более 100 м от дома.