Российский музыкант и певец Юрий Антонов восстанавливается после операции на коленном суставе.

Как сообщили «РИА Новости» в администрации артиста в пятницу, 10 января, операция прошла перед Новым годом. Заживление проходит постепенно, но «процесс сложный».

По словам друга артиста бизнесмена Андрея Ковалева, Антонов перенес операцию на ноге, и «теперь эта болячка ему покоя не дает», пишет «Московский комсомолец» в четверг. Ковалев отметил, что певец чувствует себя прекрасно.

Сейчас Антонов большую часть времени проводит в своем доме в Подмосковье из-за дополнительного периода для реабилитации. По этой причине музыкант пока не выступает.

19 февраля Юрию Антонову исполнится 75 лет.

Накануне американский исполнитель Джастин Бибер заявил, что последние два года лечится от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.