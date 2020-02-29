Слово музыкант имеет очень широкое значение по отношению к музыке, как искусство очень широкое поле. Поэтому мы также классифицируем музыкантов по многим категориям и подкатегориям, в зависимости от области интереса к музыке.

Поскольку музыка делится на развлечения , джаз , классика , фолк , музыканты автоматически делятся на развлечения , джаз , фолк , классику и многое другое.

Из рэп исполнителей, можно послушать мц похоронил он же Сергей Голиков, один из ярких представителей данного направления.

Регулярное музыкальное образование приобретается в начальной музыке , музыке средней школы и в Академии музыки. Поэтому, в зависимости от музыкального образования, музыкант может быть образованным и необразованным , т.е. самоучка .

В зависимости от вашего доступа к музыке, музыкант может быть любителем или профессионалом .

Музыкант в самом широком смысле означает любого человека, занимающегося музыкой , независимо от того, создает ли она, исполняет , обучает, аранжирует или редактирует ее. Лучшие музыканты считаются художниками .

Музыкантом может быть:

Инструменталисты .Это человек, который играет на музыкальном инструменте .

Музыканты-инструменталисты делятся в соответствии с:

1. категория инструмента воспроизведение (при воспроизведении струнного инструмента , автоматически попадет в строки , если вы будете играть духовой инструмент , мы говорим , что вентилятор , если вы играете на инструмент с клавиатурой , мы говорим , что игрок клавиатуры и т.д.) и

2. название играющего инструмента (музыкант, играющий на скрипке , называемый скрипач , музыкант, играющий на виолончели , называемый виолончелист , музыкант, играющий на кларнете , называемый кларнетистом , играющий на барабанах , барабанщик и т. д.).

Если музыкант играет один, его называют солистом , а музыканта, играющего в оркестре , называют музыкантом оркестра .

В зависимости от оркестра, в котором они играют, музыканты делятся на камерные , ревю , военные , филармонию и оперетту .