Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новогодняя программа «Голубой огонек» в советские годы была намного качественнее, чем в наши дни. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Посмотрите старые новогодние «Голубые огоньки» и то, что сегодня нам предлагают. Просто посмотрите и почувствуйте разницу в уровне и масштабе людей, которые там выступали. Какие были песни, шутки, юмор! Все было высочайшего класса», — отметил Соседов.

Он также подчеркнул, что в советские годы в съемках новогодней программы участвовали более разноплановые артисты. Не только эстрадные исполнители, но и ансамбли танца, актеры со поэтическими номерами и прочие творческие деятели.

Музыкальный критик также вспомнил времена, когда «Голубые огоньки» показывали намного чаще. По словам Соседова, в середине 1970-х годов программа шла раз в две недели по субботам в вечернее время. «Сейчас об этом остается только мечтать», — подытожил он.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, заявил, что на федеральных каналах в новогодних «голубых огоньках» уже давно не выступали молодые талантливые артисты. По его словам, все дело в редакционной политике нынешних руководителей каналов, которые занимают свои посты уже много лет.

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