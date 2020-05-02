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Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин и чаще оказываются в реанимации. Об этом в интервью телеканалу «МИР 24» рассказала врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

«Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины», — объяснила она. Медик отметила, что это связано с физиологией, передают «Невские новости».

Помимо этого, Минурова рассказала, что на протекание инфекции влияет образ жизни человека. По ее словам, мужчины следят за своим здоровьем меньше женщин, поэтому переживают коронавирус тяжелее. Кроме того, врач заявила, что ситуация сейчас напоминает ей вспышку коронавируса в 2003 году, когда смертность среди мужчин была выше, пишет «Национальная служба новостей».

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