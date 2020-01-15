Житель американского штата Канзас попросил судью из Айовы устроить «суд поединком», в рамках которого он мог бы сразиться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом. Об этом сообщает Fox News.

40-летний Дэвид Остром заявил, что его экс-супруга, 37-летняя Бриджит Остром и ее адвокат Мэтью Хадсон «уничтожили его». Остромы были вовлечены в судебные споры о правах опеки и уплате налога на имущество.

Остром попросил Окружной суд Айовы дать ему 12 недель на поиски японских мечей — катаны и вакидзаси — для сражения.

«По сей день судебное разбирательство в виде поединка никогда не было прямо запрещено или ограничено в Соединенных Штатах», — заявил мужчина.

Остром подчеркнул, что в последний раз суд поединком проводился в 1818 году в Британии.

Адвокат бывшей жены мужчины в ответ попросил суд приостановить права Острома на общение с детьми и отправить его на психологическую экспертизу.

Как сообщал «Рамблер», ранее разведенная мать троих детей из Англии организовала смертельную дуэль между бывшим мужем и любовником. По версии следствия, женщина знала, что любовник планирует причинить серьезный вред ее экс-супругу, но поощряла любовника и помогала ему.

Следователи пришли к выводу, что женщина поддерживала близкие отношения с обоими мужчинами и манипулировала ими. Когда мужчины встретились, любовник напал на соперника с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.

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